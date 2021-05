Scudetto Inter vicino, Curva Nord già al lavoro per la festa: ecco il programma

Il traguardo per l'Inter è vicino e già nel weekend potrebbe avverarsi il sogno Scudetto: ecco come si sta preparando la Curva Nord

Il traguardo per l'Inter è vicino e già nel weekend potrebbe avverarsi il sogno Scudetto. Per l'occasione, la Curva Nord si è mossa in anticipo e sta già preparando la festa Scudetto . "Sono 250 i ragazzi che ci stanno lavorando: c’è chi disegna, chi si occupa dei permessi, chi dipinge, chi progetta gli spazi dedicati ad accogliere il popolo nerazzurro nel rispetto delle regole anti-Covid. La grande comunità che da oltre cinquant’anni è vicina all’Inter, nella buona e nella cattiva sorte, è arrivata preparata all’appuntamento con lo scudetto che manca dal 2010, dalla stagione del triplete. Non può manifestare l’amore per la squadra con le ormai celebri coreografie da stadio, ma la Nord si è organizzata per rendere omaggio ai “probabili” campioni d’Italia con una lunga festa che potrebbe già iniziare domani, se l’aritmetica certificherà lo scudetto. I pub di Milano, negli spazi aperti, sono sold out", evidenzia La Gazzetta dello Sport.

C'è grande attesa soprattutto per Inter-Sampdoria di sabato prossimo. "Il giorno che tutti aspettano è sabato prossimo, per Inter-Sampdoria. Il pullman passerà all’esterno dello stadio in passerella, scortato dalla passione del tifo che poi si sparpaglierà per le vie cittadine. Nessuno schermo gigante, per evitare assembramenti, ognuno vedrà la partita dove vorrà. Sarà domenica 23 maggio la giornata in cui la Milano nerazzurra celebrerà la stagione del riscatto. La Nord assicura che «sarà una cosa mai vista prima, che coinvolgerà emotivamente tutti gli interisti della città». Già prima di Inter-Juventus, la curva nerazzurra si ispirò al cielo per caricare la squadra: «Alzate gli occhi, noi non vi lasciamo soli» dissero nel messaggio-video pre-partita indirizzato ai giocatori. E il cielo sopra il Meazza si illuminò nella notte del 2-0 sui campioni d’Italia. Stavolta non ci saranno fuochi d’artificio, ma l’effetto sarà sorprendente. Come l’Inter di Antonio Conte", aggiunge il quotidiano. Nei giorni scorsi, poi, è apparso anche un murale-tricolore di Lukaku che festeggia con lo sguardo e le braccia al cielo con la scritta «Dear Milano, you are welcome» (sei il benvenuto), riferendosi allo scudetto più vicino che mai.