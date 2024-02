"Si allunga il vantaggio dei nerazzurri che approfittano dell’assoluta inconsistenza altrui, depressa la Juventus, in crisi chiara tra squadra, allenatore e dirigenza, in black out il Milan per le scelte di Pioli. Se a ciò si aggiunge il dominio dell’Inter si comprende come qualunque discorso sullo scudetto sia da archiviare, tutte chiacchiere e distintivo, perché Inzaghi va fortissimo e domani vuole ribadire, con l’Atletico di Madrid, il momento d’oro che dura dalla finale contro il City".