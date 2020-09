Scudetto? Le giornaliste del calcio in tv si schierano: “Difficile che Antonio Conte…”

Conducono i programmi di punta del calcio in tv e hanno già le idee piuttosto chiare su quali squadre si giocheranno il campionato fino alla fine. Paola Ferrari, Giorgia Rossi e Giulia Mizzoni, per esempio. Ecco i pronostici raccontati ai microfoni della rivista Oggi: sabato la serie A riparte…

“La Juve parte favorita. Torna Pirlo ma starà in panchina. Per lo scudetto credo che la più titolata sia l’Inter, che avrà Barella, un centrocampo forte e un allenatore come Conte, turbolento ma volitivo. Il Napoli potrebbe stupire e l’Atalanta andrà subito forte, ma credo che punterà più alla Champions. Una sorpresa potrebbe essere il Milan”.