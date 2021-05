Scudetto, Lukaku in giro per Milano. L’ag Pastorello: “Una chiamata diversa”

Il centravanti belga ha chiamato il proprio procuratore mentre festeggiava per le strade della città

Esplode la gioia in casa Inter per la vittoria del diciannovesimo scudetto. La squadra di Antonio Conte, infatti, complice il pareggio dell'Atalanta a Reggio Emilia, è ufficialmente Campione d'Italia e si scatena nei festeggiamenti. Romelu Lukaku ha deciso di scendere per strada e di celebrare il successo tra i tifosi. E anche con il suo agente Federico Pastorello in chiamata FaceTime, come documentato dallo stesso procuratore su Instagram: "Una chiamata facetime diversa oggi: Romelu sta girando per Milano per celebrare il 19° scudetto dell'Inter".