Mangia: “Juventus-Inter non sarà decisiva, ecco perché. Scudetto? La Lazio…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, l’allenatore Devis Mangia ha parlato così di Juventus-Inter:

“Per i motivi che sappiamo (il Coronavirus, ndr) non ci sarà il contorno del pubblico ma si affrontano due squadre di altissimo livello. Non sarà decisiva, manca ancora troppo tempo. Difficile fare previsioni. È un discorso aperto. Per lo Scudetto oggi il campionato dice che c’è davanti la Juve con due squadre che stanno facendo un grandissimo lavoro come Inter e Lazio”.

LAZIO DA SCUDETTO – “Si. Ha meritato di stare lì e quindi deve crederci. Complimenti alla società e a tutta la struttura che ha portato risultati importanti”.