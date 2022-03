Serena: “Scudetto? Milan favorito, ma sarà battaglia fino all’ultima giornata”

L'ex giocatore considera i rossoneri favoriti non solo perché sono primi ma anche perché hanno vinto gare sporche

«In questo momento dico Milan per il vantaggio in classifica e perché è riuscita a vincere partite sporche. Leao potrebbe essere determinante perché può risolvere qualsiasi partita creando occasioni per sé e per i compagni. La lotta scudetto per me sarà combattuta fino alla fine, non vedo una squadra che possa prendere il largo sulle altre. Anche il Napoli è agganciato al primo posto. Non sarà una corsa solitaria, ma una battaglia sportiva avvincente fino all’ultima giornata», ha spiegato.