Scudetto, quota mai così bassa: per vincere il campionato potranno bastare…

Milan, Inter e Napoli stanno procedendo al rallentatore: nell'ultima giornata nessuna delle prime tre ha vinto

"Vincendo tutte e 12 le partite che gli restano il Milan, oggi a quota 56, arriverebbe a 92 punti, uno in più di quelli raccolti dall'Inter nella passata stagione. Se fossero i nerazzurri a fare bottino pieno nelle 13 gare che ancora non hanno disputato, arriverebbero a 93. Tre in meno ne metterebbe insieme il Napoli, imponendosi su tutti gli avversari. Ma è fantascienza. Molto probabilmente il campionato si deciderà sul filo degli ottanta punti. Proiettando i risultati raggiunti finora sulle gare che ancora mancano, le tre lì davanti dovrebbero concludere a una soglia compresa fra i 78,92 punti, stima relativa al Napoli, e gli 82,08, dato probabile per l'Inter. Il Milan sta in mezzo.

Nelle ultime dieci stagioni, in media chi ha vinto il campionato ha realizzato 90,1 punti. Le favorite per il titolo oggi viaggiano quindi una decina di punti sotto media. Addirittura venti rispetto al record della Juventus di Conte nel 2013/14, che chiuse a quota 102. E qui viene il dato più notevole: nel decennio passato, la seconda classificata ha realizzato in media 81,3 punti, con picchi ben più alti. Il Napoli delle meraviglie di Sarri nel 2017/18 finì a quota 91, alle spalle della Juve che chiuse a 95. In pratica in questo campionato, ragionando in termini di punti, statisticamente manca la capolista. Un dato che si conferma anche prendendo come riferimento la media delle ultime 17 edizioni della Serie A, da quando cioè si gioca a 20 squadre. Con quasi un terzo di campionato ancora da giocare, il Milan ha già perso quattro partite, altrettante il Napoli, una in meno l'Inter".