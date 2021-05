Libero – Inter, l’annata storta delle avversarie rischia di togliere smalto allo Scudetto

Il quotidiano, nell'analisi del percorso dell'Inter, evidenzia anche il peso delle Coppe che avrebbe avvantaggiato i nerazzurri

"Che sarebbe stata una stagione anomala lo si sapeva già. Così come era cosa nota che con l’aria di rifondazione che tira in casa Juve qualche possibilità in più per le inseguitrici di spodestare i bianconeri dal monopolio scudetto sarebbe sorta. Per una inseguitrice in particolare, a dir la verità: l’Inter di Antonio Conte". Apre così l'articolo di Libero in merito al percorso intrapreso dall'Inter che ha distanziato nettamente le avversarie, creando quel gap che avvicina sempre più i nerazzurri allo Scudetto. "Attrezzata dal punto di vista della rosa, stabile nella conferma di guida

tecnica e gruppo squadra, avviata su un percorso di crescita costante iniziato già lo scorso anno. Eppure, l’annata storta di tutte le altre possibili pretendenti al trono rischia di togliere smalto

a uno scudetto che i nerazzurri stanno conquistando in carrozza", commenta l'edizione odierna di Libero.

Il peso delle Coppe

"Ciò non toglie nulla ai meriti di Conte, dei calciatori, della società, si badi bene. E tuttavia però la sensazione è che oltre a regalarci qualche bella giornata di lotta Champions, la serie A 20-21 sia fortemente livellata verso il basso. Lo stesso viatico nerazzurro qualcosa sta a suggerire. L’Inter è decollata in Italia dopo l’eliminazione dalle coppe europee, da tutte le coppe europee, a inizio dicembre, ed è balzata in vetta alla classifica il 14 febbraio dopo il 3-1 contro la Lazio", aggiunge poi il quotidiano che sottolinea come, fin quando è rimasta in Champions, l'Inter sia stata terza in graduatoria. Il peso delle Coppe, secondo Libero, ha inciso. "Da quando è stata eliminata anche dalla Coppa Italia (9 febbraio), la squadra nerazzurra oltre a non aver più perso ha vinto 10 partite su 12. Il cammino delle altre è stato ben più frastagliato, per via degli impegni infrasettimanali in un anno comunque ingolfato di partite che risente ancora del finale della scorsa stagione".

Scudetto storico

L'Inter si avvicina ad un traguardo storico, come giustamente ribadito da Antonio Conte in conferenza stampa pre-Crotone. "Ma la relativa “facilità” con cui lo sta arraffando rende l’idea della stagione sottotono delle altre. E dello stato di salute precario del calcio italiano in generale, avvalorato dalle ormai solite figure barbine in campo internazionale. Dopo il 6-2 patito dalla Roma nella

semifinale di Europa League contro lo United le speranze di poter rompere un digiuno dalle coppe europee che dura ormai da 11 anni sono prossime allo zero assoluto. L’ultima squadra a vincere fuori dai nostri confini fu giustappunto l’Inter del Triplete, nel lontano 2010. Dopo più nulla".