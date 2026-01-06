Nell'ultimo turno di campionato Inter, Napoli e Milan hanno allungato su Roma e Juve

Gianni Pampinella Redattore 6 gennaio 2026 (modifica il 6 gennaio 2026 | 20:16)

L'ultimo turno di campionato ha detto una cosa abbastanza chiara: per lo scudetto sarà corsa a tre tra Inter, Napoli e Milan. Come sottolinea il Corriere della Sera, chi ne ha di più prova a scappare.

"Allegri, sei scudetti in bacheca, è uno specialista. Due anni fa con una Juventus poco competitiva riuscì a tenere testa all’Inter di Inzaghi sino alla fine di gennaio quando inciampò banalmente contro l’Empoli. Max tira fuori il meglio dalle sue squadre. Il suo è un calcio essenziale, pratico. Il Milan spesso vince con il primo tiro in porta e subisce poco. Allegri dice di voler pensare al quarto posto, ma se a primavera dovesse trovarsi in questa posizione, saranno dolori per le concorrenti".

L’Inter ha superato lo choc della Supercoppa giocando una grande partita contro il Bologna. La sua forza è l’attacco, guidato da Lautaro, capocannoniere con 10 reti, sei nelle ultime cinque giornate. Un trascinatore. La capolista ha l’attacco migliore con 38 gol, 10 più del Milan e 12 più del Napoli e un gioco codificato, che quando funziona è irresistibile. Ci sono delle incognite, a cominciare dalla scarsa esperienza dell’allenatore. Chivu è cresciuto con Mourinho e al momento della verità si saprà far valere, ma si scontra con due titani e al suo attivo ha solo 30 panchine di serie A. La difesa ogni tanto va in difficoltà e Luis Henrique non è (ancora?) Dumfries. Ma il vero nodo è l’allergia agli scontri diretti. L’Inter contro le big dovrà cambiare passo. Il super duello con il Napoli, domenica prossima, sarà rivelatore".

"Il Napoli, terzo nella classifica provvisoria, è tornato bello e dominante come nell’anno dello scudetto. Con le vittorie in casa della Cremonese e della Lazio ha guarito il mal di trasferta, giusto prima del viaggio a San Siro. Sono passati quasi due mesi dalla sconfitta di Bologna, quando Conte disse di non voler accompagnare il morto. La squadra è resuscitata attraverso nuovi equilibri e la crescita dei suoi giocatori migliori. Il Napoli è più forte anche dell’emergenza e in questo senso l’infortunio alla caviglia sinistra di Neres, che non giocherà contro il Verona e rischia di saltare l’Inter, è un’altra specie di esame. Da qui in avanti non si può più sbagliare. Il furore del Napoli, la resilienza del Milan, la potenza offensiva dell’Inter. Vinca il migliore".

(Corriere della Sera)