Libero – Scudetto, guai a dire che sia finita: il ko dell’Inter a Bologna insegna che…

La bilancia pende nettamente a favore del Milan, a cui basterà un pareggio contro il Sassuolo per laurearsi campione d'Italia. Ma questo campionato ha insegnato tutto è possibile, anche quando tutto sembra scritto. Libero oggi in edicola scrive che per lo scudetto è ancora tutto aperto: