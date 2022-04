Scudetto, è tutto aperto anche se l’Inter perdesse a Bologna: Inzaghi si è risollevato

E' ancora tutto aperto, a differenza di un anno fa. Per lo scudetto, anche se l'Inter dovesse perdere a Bologna, resterà tutto in discussione

E' ancora tutto aperto, a differenza di un anno fa. Per lo scudetto, anche se l'Inter dovesse perdere a Bologna, resterà tutto in discussione fino alla fine. Anche perché, come scrive il Corriere dello Sport, i nerazzurri si sono risollevati con la vittoria di Torino contro la Juventus:

"Prima del recupero di Bologna-Inter del 27 aprile sono in calendario 3 giornate. Se fino a quella data le distanze restano come adesso, avremo 3 squadre in un punto con la vittoria (per niente scontata) dell’Inter, sempre 3 in 3 punti se l’Inter pareggia, ma anche se i campioni d’Italia perdono a Bologna la corsa allo scudetto resterà comunque aperta alle tre formazioni. Ovviamente, a 4 giornate dalla fine l’Inter sarebbe la meno favorita nonostante un calendario meno problematico delle altre. È un campionato strano, giocato sulle frenate più che sulle accelerazioni. Un anno fa, alla 31ª, l’Inter aveva 75 punti, +9 sul Milan. Era già tutto scritto. Oggi il Milan ne ha 67, il Napoli 66, l’Inter 63 e, per fortuna, non è scritto un bel niente. L’Inter si è risollevata a Torino. Non per il gioco, ma la vittoria ha restituito entusiasmo e fiducia alla squadra di Inzaghi. A un passo dalla depressione, ha trovato il modo di riattivare la sua energia nervosa".