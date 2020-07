CdS – Roma e Lazio arbitre dello scudetto: weekend decisivo, Inter di nuovo in corsa

Con la vittoria sul campo della Spal l’Inter ha ridotto a 6 i punti di distacco dalla Juventus capolista, con ancora 5 gare da giocare. Lo scudetto, almeno matematicamente, è ancora possibile: decisivo sarà il weekend, con nerazzurri e bianconeri che affronteranno rispettivamente Roma e Lazio. Così scrive il Corriere dello Sport:

“Lo scudetto più conteso degli ultimi anni potrebbe decidersi tra domenica e lunedì: l’Inter andrà a Roma, per affrontare la squadra di Fonseca (tre vittorie consecutive), mentre la Juve, il giorno dopo, affronterà la Lazio (un punto nelle ultime quattro giornate) allo Stadium. Sarri e Conte, dopo l’allenamento di Ferrara, sono divisi da sei punti e si affronteranno in un duello a distanza che sembrava chiuso dopo il crollo casalingo dei nerazzurri contro il Bologna: undici punti di distacco, il tecnico pugliese sotto processo con poche possibilità di assoluzione. Capovolta la situazione, tanto che è il suo collega a trovarsi oggi in difficoltà: quattro gol subiti dalla Juve contro il Milan, tre contro il Sassuolo e una condizione che lascia ancora perplessi, soprattutto in vista della Champions“.