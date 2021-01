Scudetto, per Zaccheroni l’Inter è dietro: “Il Milan ha convinzione: è favorito insieme alla Juve”

Alberto Zaccheroni ha parlato ai microfoni di Radio24, nel corso della trasmissione ‘Tutti Convocati‘, della lotta scudetto. Per l’ex allenatore dell’Inter, la squadra di Conte non è tra le favorite per il titolo: “Dobbiamo rispettare la Juventus perché ha l’organico migliore e ha CR7. Il suo problema è l’incostanza, non ha ancora trovato la quadra. Non c’è ancora una formazione base. Insieme al Milan è la maggiore favorita. Il Milan fa risultati da una vita, non è un caso. Hanno tutti gamba, soprattutto a centrocampo e in attacco. Giocano tutti in fiducia, Calabria a centrocampo non ha mai giocato. Analogia con il suo Milan del 1999? Non gli davi fiducia nemmeno alla mia squadra. Il Milan sta già pensando allo Scudetto, non ho dubbi. Tutti si propongono in avanti quando perdono palla. I quattro giocatori più offensivi stanno in avanti. E’ una squadra convintissima di poter essere protagonista fino alla fine. L’obiettivo è trovare continuità alla Juventus, ma prima serve trovare una quadra, quindi una formazione base. Ora la Juventus non ce l’ha. Non riesco a decifrare la formazione che ha in testa Pirlo ad oggi”.