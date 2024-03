Dopo l'1-1 dell'andata, il Genoa sfiora l'impresa anche a San Siro. I rossoblù fanno soffrire l'Inter in alcuni momenti della gara, ma cadono nonostante l'assedio finale con 4 punte in campo. Il giorno dopo il Secolo XIX analizza la prova della squadra di Gilardino: "Battuti ma non dominati. E Grifone a un soffio da un pareggio che tutto sommato avrebbe anche meritato. Per il modo in cui ha interpretato la gara, con coraggio e capacità di non arrendersi anche nei momenti più difficili. Come piace a Gilardino. Come piace ai genoani. Che alla fine acclamano la loro squadra, orgogliosi di averla rivista dopo tanti anni fiera a San Siro. Battuti, sì. Ma solo nel risultato. E per un rigore sciagurato, contestatissimo. Zangrillo decide allistante di lasciare la tribuna, in protesta silenziosa ma che fa rumore".