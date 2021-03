Inter, la seconda vita dei vincitori del Triplete: fra calcio e… politica!

Ancora in attività, allenatori, dirigenti e non solo: ecco cosa fanno oggi gli eroi del Triplete nerazzurro

Fabio Alampi

Tuttosport presenta lo scenario attuale di quelli che furono i protagonisti del Triplete dell'Inter: "La vita post Triplete è stata differente a seconda dei vari protagonisti dell’impresa. L’ex portiere Julio Cesar, per esempio, ha scelto di iniziare una carriera da procuratore, più o meno la stessa strada intrapresa da Cordoba (che però si definisce più consulente). La carriera più gettonata, sicuramente è quella dell’allenatore: Lucio sta studiando in patria per avere le certificazioni, Materazzi ha allenato in India salvo poi smettere e chiudere con la panchina, Chivu è tornato all’Inter come tecnico delle giovanili e attualmente è alla guida dell’Under 18 dell’Inter, Thiago Motta è attualmente senza panchina ma ha avuto esperienze alla Primavera del Psg e in Serie A al Genoa, mentre Stankovic alla Stella Rossa ha pure vinto un campionato serbo (e si avvia verso il bis).

Non è un allenatore ma siede comunque in panchina nello staff tecnico del ct dell’Argetina, Scaloni anche Walter Samuel, mentre Sneijder, che in un primo tempo sembrava voler intraprendere la stessa strada, ha ripreso ad allenarsi con una squadra di quinta serie olandese. Cambiasso, invece, ha intrapreso con successo una carriera da commentatore in tv, mentre Eto’o, prima collaboratore della Federcalcio africana, ora è ambasciatore dei Mondiali in Qatar.

La carriera più curiosa tocca a Mariga, che nel 2019 si è candidato per un seggio al Parlamento keniota. E mentre Diego Milito è stato un dirigente apprezzato come segretario del Racing Avellaneda prima di lasciare in seguito dissapori col presidente del club. L’highlander del gruppo Triplete resta sicuramente Goran Pandev, ancora in attività e protagonista in Serie A con il Genoa - mentre Balotelli è in Serie B con il Monza e Quaresma al Vitoria Guimaraes. Infine, c’è lui, che è come non avesse mai svestito la maglia nerazzurra, Javier Zanetti: finita la carriera da calciatore è diventato il vice presidente dell’Inter, carica che ancora ricopre".