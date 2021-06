I tifosi al fianco di Eriksen: la maglia di Chris appesa fuori la sede dell’Inter – FOTO

I tifosi dell'Inter restano stretti attorno al loro campione. Ecco il gesto del popolo nerazzurro per Christian Eriksen

I tifosi dell'Inter restano stretti attorno al loro campione. Christian Eriksen è alle prese con un complicato percorso riabilitativo, dopo quanto accaduto agli Europei durante il match tra Danimarca e Finlandia. Operato al cuore, il centrocampista danese è ancora lontano dal sapere se potrà riprendere a giocare in Italia oppure no. Intanto, però, dall'Italia arrivano bellissime manifestazioni d'affetto. Come testimonia la foto nel tweet del giornalista Fabrizio Biasin, infatti, alcuni tifosi nerazzurri hanno appeso fuori dalla sede dell'Inter in Viale della Liberazione a Milano una maglia nerazzurra di Eriksen numero 24: