Seedorf: “Corsa scudetto positiva per lo spettacolo. Fin dall’inizio l’Inter…”

Intervistato dal Corriere dello Sport, l'ex giocatore ha parlato anche della lotta scudetto

Intervistato dal Corriere dello Sport, Clarence Seedorf ha parlato della corsa scudetto. L'ex giocatore si aspettava una Serie A così avvincente: "Me l’aspettavo e a inizio stagione avevo detto che sarebbe stato un torneo più competitivo rispetto al passato, con più squadre in corsa per titolo. Credevo che Juventus e Napoli sarebbero restate “attaccate” alle milanesi ancora di più, ma non hanno fatto il massimo. Anche la Roma e la Lazio potevano avere più punti".

Alle ultime tre giornate il Milan si presenta a +2 in classifica e in vantaggio negli scontri diretti.

«Fin dall’inizio l’Inter è sempre stata indicata come la favorita perché ha la rosa più competitiva ed è campione d’Italia. Ora però il Milan è alla pari dei nerazzurri, in una posizione ottima per vincere lo scudetto dopo tanti anni. Questo duello è positivo per lo spettacolo: in Spagna, Germania e Francia è tutto deciso da settimane, mentre in Italia ci divertiamo ancora».