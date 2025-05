Sarà il Psg ad affrontare l'Inter nella finale di Champions League che si giocherà a Monaco il 31 maggio. Al termine della gara tra i francesi e l'Arsenal, ai microfoni di Prime Clarence Seedorf ha parlato così della finale: "Il Psg difende meglio del Barcellona, ma non è così pericoloso quanto i blaugrana in fase offensiva, non tiene tanto la palla quanto il Barcellona".

"L'Inter facendo un buon pressing può trovare spazi, anche perché i terzini, specialmente a destra con Hakimi, si trovano spesso fuori posto. Non serve preoccuparsi molto grazie alla preparazione tattica di Inzaghi che ha azzeccato quasi tutte le partite il modo in cui attaccare. Devono stare attenti perché hanno concesso un po' troppo col Barcellona per quanto sono bravi, l'Inter poteva fare meglio in alcune situazioni".