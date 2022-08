CdS – Inter, buone notizie a sinistra: segnali importanti da Gosens e Dimarco

Tra le poche note positive della sconfitta contro il Villarreal c'è la prova degli esterni sinistri: Gosens e Dimarco si sono resi protagonisti di una prestazione positiva, dando segnali importanti in vista dell'inizio del campionato. Un problema in meno per Inzaghi, come scrive il Corriere dello Sport: "Un cross vincente per l'1-1 di Lukaku, un tiro pericolo di poco fuori: Gosens, tornato titolare dopo l'infortunio a Ferrara contro il Monaco, ha dato un segnale importante, ma anche Dimarco, che ne ha preso il posto sulla fascia mancina quando il tedesco è uscito, ha confermato di essere una certezza in fase di spinta. Il Perisic versione 2021-22 era di un altro pianeta, ma Inzaghi a sinistra non è scoperto".