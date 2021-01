Inter, Suning ha due obiettivi. Nelle segrete stanze la dirigenza lavora a una corrispondenza

Sarà un‘Inter tutta nuova. Intatta nella sua essenza, che resiste fiera e indomita dal 1908, ma radicalmente rinnovata in tutto il resto. Dalla proprietà, che potrebbe presto cambiare, al logo e alla denominazione. Che, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà Inter Milano, per associare sempre più la squadra nerazzurra alla città meneghina. Ed è a questa corrispondenza che i dirigenti interisti lavorano da mesi:

“Era Inter ieri, dagli arditi che fondarono il club fino a questa recente altalena cinese. È Inter oggi, mentre si sente profumo di scudetto. E sarà comunque Inter domani, quando il club dovrà svecchiarsi e attrarre nuovi sponsor e tifosi (…). Accanto alla parola “Inter” ci sarà sempre di più, in ogni possibile sede, la parola “Milano”. Un connubio di eccellenze da far camminare a braccetto. Ed è su questa corrispondenza di amorosi sensi che il management interista lavora nelle segrete stanze da mesi“, si legge.

