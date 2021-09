Di Canio: “Inter, tanti rimpianti. Ora in CL servono sei punti: sono alla portata”

L'ex calciatore, opinionista in collegamento su Skysport, ha parlato del pari dei nerazzurri in Champions League

«L'Interè costretta a fare sei punti. Peccato perché è vero, che l'Inter fa tre gol in media, quindi lo Shakhtar è stato bravo a fermarlo. Ma ha costruito tanto e il portiere avversario è stato bravo. In un'occasione ha sbagliato Dzeko clamorosamente. Serata di rimpianti, per le due milanesi». Paolo Di Canio, a Skysport, ha parlato del pareggio dei nerazzurri contro lo Shakhtar.