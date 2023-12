Selvaggi: “Scudetto? Può perderlo solo l’Inter. Thuram? E’ riuscito a…”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Franco Selvaggi, ex calciatore dell'Inter, ha parlato così della corsa scudetto: "Ormai il campionato per la lotta scudetto è ben delineato: può perderlo solo l'Inter. I nerazzurri hanno un margine di vantaggio buono, c'è la Juve a quattro punti di distanza che può lottare, però credo che all'Inter quest'anno non possa sfuggire il tricolore. A livello di rosa è la migliore, chi vince poi è alla fine la più meritevole. L'Inter come qualità è al primo posto".