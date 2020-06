Semedo finisce nel mirino dei media: ha violato i protocolli anti-covid. Il Barça…

Nelle scorse settimane il suo nome era finito tra quelli accostati a Juve e Inter. Semedo potrebbe essere, dicono, tra le contropartite che il Barça proporrebbe all’Inter per avere Lautaro Martinez. Ma in queste ore, in Spagna, sta facendo parlare di sé per altro. Avrebbe violato i protocolli di sicurezza anti-coronavirus partecipando alla festa di compleanno di un amico insieme ad una ventina di persone. La festa si sarebbe tenuta tra l’altro in un locale pubblico di Castelldefels. In Spagna gli incontri di gruppo sono limitati a 15 persone. Il suo club avrebbe chiesto l’acquisizione delle immagini a circuito chiuso del posto per eventuali sanzioni nei confronti del giocatore.