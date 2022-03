Milan e Inter, semifinale di Coppa ed esame scudetto: c’è un rebus da risolvere

Non sarà solo una semifinale di Coppa Italia, ma un esame in ottica corsa scudetto, con un rebus da risolvere

"Il derby conta sempre tanto, ma questo di più. Per Milan e Inter la partita di oggi non sarà solo la semifinale d’andata di Coppa Italia, ma anche un esame in ottica scudetto. I rossoneri sono in testa al pari del Napoli, i nerazzurri inseguono a due punti, con la gara di Bologna da recuperare. Ma nessuna delle due squadre è nel momento migliore. Oltre a ospitare 57 mila spettatori, il massimo consentito, San Siro sembrerà meno vicino all’annunciato abbattimento, vista la ricerca di siti alternativi per il nuovo stadio da parte dei due club. Che intanto delegano a questa partita – nell’ultima sfida in Coppa Italia, 2-1 per l’Inter nei quarti 13 mesi fa, le porte chiuse amplificarono l’eco della rissa Ibrahimovic- Lukaku – la soluzione del rebus: chi sta frenando di più in campionato?".