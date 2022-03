Milan-Inter, semifinale termina 0-0: “L’ultima volta nel 2003, scongiuri nerazzurri”

L'ultima volta che Milan e Inter hanno pareggiato 0-0 nell'andata di una semifinale di Coppa fu nel 2003: pronti gli scongiuri

L'ultima volta che Milan e Inter hanno pareggiato 0-0 nell'andata di una semifinale di Coppa fu nel 2003, anche se in quel caso si trattava di Champions League. E, in riferimento a quel precedente, i nerazzurri sono pronti a fare gli scongiuri, dato che, grazie all'1-1 del ritorno in casa interista, il Milan raggiunse la finale vinta poi a Manchester contro la Juventus:

"L’ultimo derby in una semifinale di Coppa c’era stato nel 2003, con la sfida per l’accesso in finale di Champions. Anche allora, come ieri, l’andata si giocava in casa del Milan e anche allora finì 0-0. L’Inter fa gli scongiuri, perché al ritorno finì 1-1 e il gol in trasferta (ancora valido per quest’anno) qualificò i rossoneri".