Libero – Segna ‘semper Lu’, Hakimi ‘alla Maicon’. Inter coerente: capita una cosa. Solito errore…

“Habemus Inter, quella vera, quella giusta, quella che doveva e dovrebbe essere“. Libero esalta la prova della squadra di Antonio Conte nella sfida casalinga contro il Bologna, vinta col risultato di 3-1. “Una squadra il cui stile di gioco è coerente con le caratteristiche dei giocatori” aggiunge il quotidiano.

Segna “semper Lu” è il gioco di parole di Libero, riferito all’ottavo gol in nove presenze di Romelu Lukaku. “La squadra di Conte ha capito che non serve pressare altissimo, non fa per lei: semmai sa che in campo aperto crea occasioni grazie alla corsa di giocatori come Hakimi. Il quale non a caso segna una doppietta: in chiusura di primo tempo sfuggendo alle spalle dell’impalata difesa del Bologna e in chiusura di tabellino per il 3-1 finale con una discesa alla Maicon, conclusa con un tiro preciso di interno mancino“. Libero sottolinea la disattenzione in occasione del gol di Vignato: “Il solito errorino di posizionamento difensivo, macchia in una partita pressoché perfetta“.

Ora la sfida di Champions League: “La nota positiva è che al primo crocevia della stagione, la partita con lo Shakhtar di mercoledì in cui può soltanto vincere (e sperare che Real e Gladbach non infornino un pareggio-biscotto), ci arriva nel migliore dei modi, con la più brillante versione di sé“.