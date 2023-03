Semplici: “Ci abbiamo creduto fino alla fine. Battuta una delle più forti in Italia”

L'Inter perde in casa dello Spezia 2-1 . Altra sconfitta per la squadra di Inzaghi in trasferta nonostante le tantissime occasioni create dai nerazzurri. Al termine della gara, ai microfoni di Dazn, ha parlato il tecnico dello Spezia Semplici:

"Faccio i complimenti ai ragazzi dopo un primo tempo di grande sofferenza abbiamo cambiato qualcosa. Quando si subentra in una situazione difficile devi creare autostima e piano piano ci stiamo riuscendo, proviamo a portare idee, concetti e mentalità. Ho trovato un gruppo di grande valore. Da quando ho esordito in Serie A mi hanno messo l'etichetta del 3-5-2 ma ho giocato anche a 4, come oggi nel secondo tempo. Piano paino stiamo dando motivazioni alla squadra. Oggi contro l'Inter abbiamo avuto delle difficoltà ma abbiamo ribattuto colpo su colpo e siamo stati in gara. Dopo l'1-1 abbiamo reagito e ci abbiamo creduto fino alla fine. Questo gruppo mi sta dando delle soddisfazioni, non pensavo avessero questi valori tecnici e morali. Nel primo tempi l'Inter ci ha messo in difficoltà, poi ci siamo messi 4-2-3-1 e abbiamo difeso meglio e concesso meno. Merito dei ragazzi, risultato importante contro una delle più forti a livello italiano".