Semplici: “Juve, Bremer ottimo acquisto. Dybala? Roma piazza ideale”

Intervenuto ai microfoni di TMW, Leonardo Semplici , allenatore, ha parlato così del passaggio di Gleison Bremer alla Juventus: "Un anno straordinario e poi Juric l'ha esaltato. Giocatore di grande livello, un bellissimo acquisto per la Juventus per sostituire Chiellini e De Ligt".

"E' nella piazza ideale, insieme possono funzionare benissimo. E poi c'è Mourinho, ha riportato l'Europa nella Capitale ed è stata una vittoria sia per il calcio italiano che chiaramente per un club così importante".

"Credo che lo scorso anno abbia fatto anche qualcosa in meno in campionato rispetto alle sue potenzialità ma a Mourinho serviva tempo per conoscere la piazza, l'ambiente, e per far sua la squadra. E' un grandissimo allenatore e con Dybala potrà puntare certamente in alto".