Semplici: “Nandez? Problematiche con la società, devono risolverle loro”

Così il tecnico del Cagliari sulla situazione legata all'uruguaiano

Intervenuto ai microfoni di Italia 1, Leonardo Semplici, tecnico del Cagliari, ha parlato così di Nahitan Nandez, in rotta con i rossoblu e obiettivo di mercato dell'Inter: "Con il giocatore ho un ottimo rapporto, ma questo per lui è un momento particolare. Ci sono state problematiche con la società, spetta a loro risolverle. Godin? Sul piano tecnico non è mai stato messo in discussione, il suo è solo un discorso economico. Abbiamo grande fiducia in lui".