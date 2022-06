Semplici: “Scudetto? L’Inter era la favorita, ha mancato di poco il bersaglio”

"Io credevo che l’Inter fosse la favorita anche quest’anno per l’organico che ha ed ha mancato per poco lo scudetto. Credo che, vedendo il mercato delle cosiddette grandi, sarebbe importante per il Napoli non perdere Koulibaly. Perché è troppo importante per l’economia di gioco sia in una fase che nell’altra. Sono convinto che Giuntoli farà di tutto per far rimanere la squadra tra le prime tre o quattro. Credo che il Napoli quest’anno abbia fatto un grande campionato rientrando in Champions League con alcune giornate d’anticipo".