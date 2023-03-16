L'allenatore dello Spezia ha parlato della vittoria ottenuta lo scorso weekend contro l'Inter e dell'obiettivo salvezza per i liguri
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L'allenatore dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato della vittoria ottenuta lo scorso weekend contro l'Inter e dell'obiettivo salvezza per i liguri
«Non sono mai stato un integralista: avevo fatto la difesa a tre con Spal e Cagliari, ma nei vent’anni precedenti avevo usato quella a quattro vincendo tutti i campionati minori. I numeri per me contano il giusto, mi piace che la squadra possa cambiare anche nel corso della stessa partita, come accaduto con l’Inter».
Semplici, quanto le era mancato il campo?«Tantissimo. E ho cercato di sfruttare il lungo stop per cambiare qualcosa nella mia visione del calcio. Prima avevo una manovra predefinita e automatismi chiari. Adesso lavoro su principi come l’occupazione degli spazi e la ricerca della superiorità numerica. Ai calciatori chiedo di avere coraggio e di scegliere la giocata. Tanto loro lo sanno: se si perde, è colpa mia; se si vince, è merito loro. Così ho chiesto ai ragazzi di scendere in campo con il sorriso e con ottimismo. In ogni partita capita il momento in cui devi soffrire e subire, ma non bisogna mai smettere di crederci. Questa mentalità paga, l’abbiamo dimostrato contro l’Inter: dopo l’1-1 non ci siamo chiusi per difendere il punto, ma abbiamo provato a costruire ancora qualcosa. Ed è arrivata la vittoria».
Come ha ritrovato la Serie A?«Sempre difficile, migliore rispetto a un anno e mezzo fa, con una differenza più ampia tra le prime sette e le altre. Prima o poi andrà fatto un ragionamento serio sulla divisione dei diritti tv per rendere più competitivo il campionato».
Dopo la vittoria sull’Inter ha festeggiato?«Spero di festeggiare a giugno, però ho passato un bel weekend. Ogni mattina ripenso a quella poltrona: voglio vederla solo nel giorno di riposo. E quindi sono concentrato sul mio Spezia».
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