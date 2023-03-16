L'allenatore dello Spezia Leonardo Semplici ha parlato della vittoria ottenuta lo scorso weekend contro l'Inter e dell'obiettivo salvezza per i liguri

«Non sono mai stato un integralista: avevo fatto la difesa a tre con Spal e Cagliari, ma nei vent’anni precedenti avevo usato quella a quattro vincendo tutti i campionati minori. I numeri per me contano il giusto, mi piace che la squadra possa cambiare anche nel corso della stessa partita, come accaduto con l’Inter».

Semplici, quanto le era mancato il campo?

«Tantissimo. E ho cercato di sfruttare il lungo stop per cambiare qualcosa nella mia visione del calcio. Prima avevo una manovra predefinita e automatismi chiari. Adesso lavoro su principi come l’occupazione degli spazi e la ricerca della superiorità numerica. Ai calciatori chiedo di avere coraggio e di scegliere la giocata. Tanto loro lo sanno: se si perde, è colpa mia; se si vince, è merito loro. Così ho chiesto ai ragazzi di scendere in campo con il sorriso e con ottimismo. In ogni partita capita il momento in cui devi soffrire e subire, ma non bisogna mai smettere di crederci. Questa mentalità paga, l’abbiamo dimostrato contro l’Inter: dopo l’1-1 non ci siamo chiusi per difendere il punto, ma abbiamo provato a costruire ancora qualcosa. Ed è arrivata la vittoria».

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Come ha ritrovato la Serie A?

Dopo la vittoria sull’Inter ha festeggiato?

«Sempre difficile, migliore rispetto a un anno e mezzo fa, con una differenza più ampia tra le prime sette e le altre. Prima o poi andrà fatto un ragionamento serio sulla divisione dei diritti tv per rendere più competitivo il campionato».«Spero di festeggiare a giugno, però ho passato un bel weekend. Ogni mattina ripenso a quella poltrona: voglio vederla solo nel giorno di riposo. E quindi sono concentrato sul mio Spezia».