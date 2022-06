CorSera – Sensi convinto dal Monza. Galliani tenta l’accoppiata con Pessina

Come spiega il Corriere della Sera "Il Monza si rende ancora protagonista sul mercato. È arrivata l’ufficialità di Cragno ma soprattutto la neopromossa ha fatto passi avanti per Stefano Sensi. Adesso infatti c’è grande fiducia perché il centrocampista 26enne possa dire di sì al club. Ma, oltre Sensi, c’è anche Matteo Pessina. L’azzurro dell’Atalanta non sarebbe un’alternativa al collega di reparto: il Monza infatti prepara l’eventuale doppio colpo per la mediana".