Inter, per Sensi allenamento in due parti. A Lugano assenza giustificata

Il calciatore nerazzurro si allena in parte con il gruppo e in parte da solo per trovare la migliore condizione

Eva A. Provenzano

Per Sensisi era parlato anche di addio. Ma a quanto pare il centrocampista ha ancora chance di rimanere all'Inter. Il giocatore nerazzurro lavora in parte in gruppo e in parte da solo per trovare la condizione migliore dopo un anno pieno di infortuni.

Sarà autorizzato a saltare l'amichevole con il Lugano perché il 17 luglio sposerà Giulia, la sua compagna. Lo stadio sarà pieno, aperto a 6.300 tifosi che potranno accedere all'impianto tramite Green Pass.

(Fonte: CdS)