Sensi, ci risiamo: ennesimo stop, Conte ormai abituato a farne a meno

Prosegue la marcia di avvicinamento dell'Inter verso il derby di domenica pomeriggio. Nella giornata di ieri i nerazzurri hanno sostenuto un test contro la Vis Nova, formazione di Serie D; buona indicazioni per Antonio Conte, che sta sciogliendo gli ultimi dubbi in vista della sfida contro il Milan. Per quanto riguarda il centrocampo, come scrive La Gazzetta dello Sport, arrivano una buona e una cattiva notizia:"Conte nel reparto ha sì ritrovato Vecino (anche lui in gol ieri) ma ha di nuovo perso Sensi, alle prese con l'ennesimo affaticamento muscolare: oggi probabili esami, Conte è ormai abituato a non poter fare affidamento su di lui".