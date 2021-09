Inter, Sensi sta bene: tra oggi e domani la decisione per la Samp. Sanchez in gruppo

Il centrocampista dell'Inter è rientrato dalla Nazionale con un fastidio al polpaccio ma ha tranquillizzato tutti sui social

Dopo un po' di preoccupazione per le condizioni fisiche che lo hanno costretto a saltare la gara di ieri con la Lituania, in casa Inter il problema Sensi è subito rientrato. Niente di grave per il centrocampista che ci ha tenuto a tranquillizzare tutti tramite i social.

"Stefano Sensi già ieri pomeriggio era alla Pinetina a lavorare con gli altri reduci degli impegni in nazionale ( Dzeko , De Vrij , Dumfries , Brozovic , Perisic , Calhanoglu e Skriniar ; Barella e Bastoni arriveranno oggi). Il centrocampista non ha mai giocato con l'Italia ed è tornato in anticipo per un fastidio al polpaccio. Se sarà in grado di giocare contro la Sampdoria - Inzaghi pensava a lui alle spalle di Dzeko - lo si capirà meglio fra oggi e domani. Intanto anche ieri Sanchez ha lavorato in gruppo", sottolinea Tuttosport.