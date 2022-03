Sensi in campo con l’Italia: così si è visto dove lo vede definitivamente Mancini

Il calciatore di proprietà dell'Inter si è trasferito alla Samp a gennaio per avere più spazio anche in chiave Nazionale, in vista dei Mondiali che lui e i suoi compagni non giocheranno

Eva A. Provenzano

Non è ancora certo se nella prossima stagione si fermerà o meno all'Inter dopo aver scelto di andare in prestito alla Samp in questo finale di stagione. Voleva più spazio Stefano Sensi, anche in chiave Mondiale. Una competizione che l'Italia non giocherà perché ha perso con la Macedonia.

Qualcuno ha anche pensato che forse farlo restare a Milano per averlo a disposizione in caso ci fosse stato bisogno di sostituire Brozovic - come è successo - potesse essere un'alternativa per Inzaghi, ma ormai i giochi sono fatti. Anche per l'Italia che però deve essere ricostruita nei prossimi anni, in vista del prossimo Europeo, in vista delle prossime qualificazioni. E allora il centrocampista potrebbe tornare utile a Mancini. Ieri lo ha fatto giocare un quarto d'ora, prima del triplice fischio. È entrato per sostituire Pessina, ma si è messo davanti alla difesa - fa notare La Gazzetta dello Sport - dove era Cristante "e dove lo vede definitivamente Mancini". Davanti alla difesa. Dove gioca anche il croato dell'Inter.