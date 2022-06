Sensi, domani le visite mediche col Monza. Sì a Galliani, sarà il regista di Stroppa

Il centrocampista, di proprietà dell'Inter, passerà in prestito secco al Monza per una stagione se supererà le visite mediche

Stefano Sensi è sempre più vicino al Monza. Il centrocampista di proprietà dell'Inter domani sosterrà le visite mediche e dovrebbe firmare per i brianzoli per una stagione in prestito.

"Domani è il gran giorno: inizierà il raduno del primo Monza da Serie A. Appuntamento a Monzello per i test medici. Ma domani è un gran giorno anche perché Stefano Sensi sosterrà le visite mediche dopo aver detto ieri di sì ad Adriano Galliani. L’a.d. brianzolo ha incassato l’ok definitivo del giocatore che arriverà quindi in prestito secco dall’Inter dopo gli ultimi sei mesi disputati con la Sampdoria. Sarà Sensi il regista del Monza di Giovanni Stroppa e l’operazione avrà un doppio valore. Dare ai brianzoli tecnica ed esperienza in mezzo al campo; dare a lui la possibilità di potersi esprimere con continuità in Serie A", riporta La Gazzetta dello Sport.