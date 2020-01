Sky – Sensi potrebbe non essere titolare a Napoli. L’altro dubbio in difesa

Del domani non vi è certezza e neanche della presenza dal primo minuto di Sensi nella gara contro il Napoli. Il giocatore ha recuperato dall’infortunio. Sembrava fosse arrivato il suo momento nella gara di stasera ma secondo quanto riporta Skysport il centrocampista potrebbe partire dalla panchina. Altro dubbio è in difesa: per fermare Insigne Conte sceglierà Godin (che ha avuto qualche difficoltà nella linea a tre del mister) o l’accoppiata Skriniar Bastoni insieme a de Vrij? A sinistra dovrebbe partire Biraghi.

(Fonte: SS24)