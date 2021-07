Sensi-Fiorentina è in piedi: “Portato avanti il discorso con l’Inter per un nome”

Il centrocampista nerazzurro è ancora nel mirino della squadra Viola: ecco i dettagli da La Nazione

Come già riportato, l'obiettivo primario sul mercato in casa Fiorentina è quello del regista ed il nome di Stefano Sensi è il preferito da Vincenzo Italiano e dal club Viola. E la pista è assolutamente concreta, come spiega infatti La Nazione nella sua edizione odierna: "Resta sempre in piedi con l'Inter un discorso aperto con Sensi e portato avanti per Dragowski. Il portiere polacco continua a essere nell'orbita nerazzurra. Anche per questo Barone e Pradé stanno monitorando quello che accade attorno a Gollini".