Sensi, l’Inter apre le porte alla cessione: la Fiorentina ha un jolly da giocare

Il centrocampista nerazzurro è il primo obiettivo della dirigenza viola: trattativa difficile, ma non impossibile

Reduce dall'ennesimo problema fisico che gli è costato la partecipazione agli Europei, Stefano Sensi sta lavorando duramente per farsi trovare pronto in vista dell'inizio del ritiro pre campionato dell'Inter, che prende il via domani. Il suo futuro, tuttavia, potrebbbe riservare delle sorprese: su di lui è forte l'interesse della Fiorentina. Così scrive il Corriere dello Sport:

"L'Inter ha aperto le porte ad un possibile affare, anche se i contorni sono da definire per trovare un punto d'accordo coinvolgendo chiaramente Sensi, che dal canto suo vorrebbe avere un'altra chance in maglia nerazzurra, ma la Fiorentina ha il jolly in mano: Italiano è pronto a ritagliare per lui un ruolo da protagonista consegnandogli le chiavi del gioco. C'è da lavorarci sopra, pure superando gli ostacoli e i tentennamenti che comunque esistono, compresi i dubbi riguardanti la tenuta fisica del calciatore. La scelta, però, è condivisa da staff tecnico e dirigenti".