Inter, possibili novità sul futuro di Sensi: Fiorentina pronta a fare sul serio

Il centrocampista nerazzurro, dopo aver dovuto saltare l'Europeo a causa dell'ennesimo infortunio, si è subito messo al lavoro

Stefano Sensi non vuole perdere altro tempo: il centrocampista dell'Inter, costretto a saltare l'Europeo a causa dell'ennesimo infortunio, si è subito messo al lavoro per farsi trovare pronto in vista della nuova stagione. Il suo futuro, tuttavia, potrebbe non essere all'Inter: secondo il Corriere dello Sport, infatti, la Fiorentina sarebbe pronta a fare sul serio.