Giampaolo: “Sensi sulla trequarti mi è piaciuto. Vede prima degli altri”

Elogi per il giocatore di proprietà Inter, che ha esordito oggi con la maglia della Samp, da parte del suo neo allenatore

"A me Sensi è piaciuto molto in quella posizione. Il gioco lo vede prima degli altri. Mi è piaciuto un casino, non lo posso far giocare con una mezzala e due attaccanti perché disperderei le sue energie fisiche. Voglio fare un lavoro particolare con la palla, gli ho ricavato quel pezzo di campo e mi è piaciuto molto. Vede prima degli altri, sa come deve giocare, quando e come. Anche in passato aveva giocato lì. Quella del play può essere una soluzione a partita in corso se voglio mettere un altro attaccante e palleggiare meglio ma ti esponi a rischi. Sulla trequarti ha fatto una partita e ne ha beneficiato anche Caputo. Sono contento della prestazione di tutti", ha detto il tecnico dell'ex nerazzurro.