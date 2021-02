Inter, Sensi si allena a parte: ecco quando rientrerà

Il giocatore nerazzurro ha manifestato un affaticamento muscolare ieri in allenamento e oggi si è allenato da solo

Di ieri le notizie che parlano dell'ennesimo problema muscolare di Stefano Sensi. Un affaticamento che ha manifestato durante l'allenamento congiunto col Giussano e che lo ha messo ko in vista del derby .

A Skysport, hanno spiegato che il centrocampista ha oggi lavorato a parte. Lavorerà a parte ancora qualche giorno, poi tornerà in gruppo settimana prossima. Non sarà quindi a disposizione per la gara di domenica contro il Milan.