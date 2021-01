Sensi è stato sostituito prima del fischio d’inizio della gara di Coppa Italia contro la Fiorentina. Era la prima da titolare dopo diverso tempo. In attesa di capire quale sia l’entità del problema, Marco Barzaghi ha riferito che il giocatore ha sentito un indurimento del polpaccio e per questo Conte ha preferito non rischiarlo e ha mandato in campo Vidal al suo posto.