Inter, Biasin: “La brutta notizia nel “non-infortunio” di Sensi è che…”

Nessuna lesione. Gli esami a cui si è sottoposto Stefano Sensi non hanno fatto emergere nessun particolare problema per il giocatore nerazzurro. Però ieri il giocatore ha sentito un indurimento al polpaccio prima della sfida con la Fiorentina e per questo, anche se doveva giocare da titolare, ha saltato la partita. Al suo posto Conte ha dovuto mandare in campo Vidal e alla fine della partita contro i viola l’allenatore ha parlato del centrocampista e ha spiegato che non se l’era sentita di giocare e che lo sta proteggendo quanto più possibile.

Del giocatore ha parlato anche Biasin in un tweet: “La brutta notizia nel “non-infortunio” di #Sensi è che un “non-infortunio” lo può curare solo il “non-infortunato”.