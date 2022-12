Sensi: “L’Inter? Non devo dimostrare nulla, non sono in cerca di rivincite”

Il centrocampista del Monza, arrivato in prestito in estate dai nerazzurri, dovrà saltare la sfida da ex per infortunio

Stefano Sensi non sarà in campo il 7 gennaio in occasione della sfida tra Monza e Inter, la sua squadra attuale e la società che detiene il suo cartellino: lo sfortunato centrocampista sta facendo i conti con un altro, ennesimo infortunio. Questo il suo pensiero a riguardo, in un'intervista concessa al Corriere della Sera: "L'esperienza in Brianza trampolino per riconquistare un posto nell'Inter? Non devo dimostrare nulla e non sono in cerca di rivincite. Per quest'anno l'obiettivo è fare bene a Monza: sono qui in prestito secco, a fine anno si vedrà. Ho imparato che bisogna vivere bene il presente, il futuro ne sarà poi una conseguenza".