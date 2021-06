Sensi, futuro ancora da scrivere. Ma l’Inter pone una condizione per le offerte

Il centrocampista dell'Inter potrebbe essere una nuova risorsa per Inzaghi, ma potrebbe anche lasciare il club nerazzurro

Stefano Sensi non prenderà parte all'Europeo con l'Italia. Dopo essere stato scelto tra i convocati di Mancini, il centrocampista dell'Inter ha avuto un nuovo infortunio muscolare, così Mancini ha scelto di sostituirlo con Pessina. L'Inter punta su di lui, ma non è detto che rimarrà sicuramente in nerazzurro.

"Nelle scorse settimane si è parlato dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi e della Fiorentina di Gennaro Gattuso, ma tutto dipenderà dal 'peso' delle eventuali offerte presenti sul tavolo di Viale della Liberazione. Nel 2019 l'Inter lo acquistò dal Sassuolo per 25 milioni di euro complessivi (5 per il prestito oneroso, 20 per il riscatto) con contratto da 2 milioni valido fino al 30 giugno 2024: da escludere che possano essere valutate proposte inferiori a quota 20. Senza dimenticare l'operazione-rilancio, che stuzzica parecchio Inzaghi. Ora non resta che lavorare sulla testa, ma soprattutto sul fisico: Sensi è un talento da maneggiare con cura. Da non disperdere", si legge su Gazzetta.it.