Sensi vuole tornare protagonista nell’Inter. Chance con Inzaghi, ma salterà il Lugano

Il centrocampista dell'Inter non sarà presente alla prima amichevole perché si sposerà con la fidanzata Giulia Amodio

Tra i giocatori presenti al raduno dell'Inter c'era anche Stefano Sensi. Il centrocampista, che ha saltato l'Europeo per infortunio, è rientrato prima dalle vacanze per mettersi subito al lavoro e recuperare la condizione. Inzaghi, come detto in conferenza stampa, vuole recuperarlo al meglio perché punta su di lui.