Sensi: “Annata storica per il Monza, mia stagione molto positiva. Sono riuscito a…”

Con la sconfitta per 5-2 sul campo dell'Atalanta si è conclusa la prima stagione del Monza in Serie A: tra i calciatori che hanno portato la squadra a chiudere in undicesima posizione con 52 punti, ad un passo dalla top 10, c'è stato anche Stefano Sensi che ha racimolato 28 presenze in Serie A (30 in stagione) con 3 gol e 2 assist a referto.