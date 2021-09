GdS – Sensi, nessuna brutta sorpresa: l’idea di Inzaghi verso Samp-Inter

Le novità sulle condizioni del centrocampista, che ha dovuto lasciare il ritiro della Nazionale per un fastidio al polpaccio

Buone notizie per Simone Inzaghi verso la sfida contro la Sampdoria. Dopo il fastidio al polpaccio accusato in Nazionale, oggi Stefano Sensi ha lavorato regolarmente in gruppo. Queste le novità dalla Gazzetta dello Sport sul centrocampista dell'Inter: “Nessuna brutta sorpresa dunque per il tecnico nerazzurro, che non sarà costretto a modificare il piano a cui sta lavorano da giorni in vista della ripresa del campionato. Sensi sta bene, tanto da vederlo regolarmente questo pomeriggio sui campi della Pinetina con il resto dei compagni. Inzaghi potrà dunque puntare su quel modulo alternativo già testato nel precampionato e utilizzato con ottimi risultati contro il Genoa”, si legge.